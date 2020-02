Le Beerschot a remporté vendredi le match au sommet de la 12e journée de la seconde phase de la Proximus League contre OH Louvain (2-1). Grâce à Tarik Tissadouli (48e, 1-0) et Frédéric Frans (61e, 2-0), les Rats ont pris la tête du classement avec 20 points. OHL, qui a réduit l'écart par Jan Van den Bergh (79e, 2-1), est troisième (17 points).Avec Thomas Henry et Xavier Mercier, OH Louvain possède en ses rangs le meilleur buteur (13) et le meilleur donneur d'assist (8) de la D1B. Cependant, c'est Mathieu Maertens qui a été le premier à obliger Mike Vanhamel à effectuer un beau plongeon (1e). Le gardien anversois a encore dû se montrer attentif sur une reprise de Yannick Aguemon (7e). Sous l'impulsion de Raphael Holzhauser, le Beerschot a réagi mais Prince Ibara n'a pas cadré sa tête (12e). Le Congolais n'a pas eu plus de chance quand, à nouveau servi par son équipier autrichien, il a expédié le ballon sur le poteau (20e). Dans l'autre camp, Kamal Sowah à eu la même blague (24e). Le public a eu droit à des duels intenses dans tous les coins du terrain mais il a dû attendre avant de voir le premier but. A la reprise, Tissoudali a profité d'un service en deux temps d'Ibara pour tromper Laurent Henkinet (48e, 1-0). Alors qu'OHL semblait pendre le dessus, Holzhauser a distillé sa huitième passe décisive à Frans (61e, 2-0). Les Rats avaient fait le trou et Tissoudali a même tiré sur le poteau (63e). OHL a poussé mais Vanhamel a multiplié les arrêts sur des tentatives de Henry (75e) et Jérémy Perbet (76e) avant de se faire surprendre par Van den Bergh, un ex-Beerschotman (79e, 2-1). Samedi à 17 heures, l'Union Saint-Gilloise (6e, 15 points) reçoit Roulers (7e, 12 points), qui espère encore éviter les playoffs 3 puisqu'il n'a que trois points de retard sur Lommel au général (23 contre 26). A 20h30, Lommel affronte Westerlo, qui se retrouve deuxième avec 17 points. Dimanche, Virton (4e, 17 points) se déplace à Lokeren, la lanterne rouge (8e, 6 points) L'équipe de Daknam aura du mal à éviter les playoffs 3 puisqu'elle compte sept points de retard sur Lommel à trois journées du terme. (Belga)