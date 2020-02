Oud-Heverlee Louvain est venu à bout de Roulers samedi à domicile (2-1) dans le cadre de la dixième journée du deuxième tour de la Proximus League. Les Louvanistes, cinquièmes, comptent désormais quatorze unités, tout comme le troisième Westerlo (3e), Lommel (4e) et l'Union Saint-Gilloise (6e). Le Beerschot est en tête avec deux points de plus devant Virton (15 pts) qui se déplace à Lommel ce dimanche (16h00). Roulers (11 pts) est septième, Lokeren (6 pts) lanterne rouge.Roulers avait pourtant ouvert le score à la 26e minute de jeu grâce à son milieu de terrain Amir Nouri. OHL est ensuite revenu au score grâce à Tom Van Hyfte (31) avant que le meilleur buteur de la division Thomas Henry n'offre la victoire aux Louvanistes deux minutes plus tard. Vendredi, le Beerschot s'était imposé à domicile face à Westerlo (1-0). Samedi après-midi, l'Union Saint-Gilloise avait obtenu les trois points chez la lanterne rouge, Lokeren (0-2). (Belga)