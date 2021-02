Belgian Athletics, la fédération belge, a montré de la souplesse lors de l'établissement de sa sélection en vue des championnats d'Europe d'athlétisme en salle prévus à Torun, en Pologne, du 5 au 7 mars. Pas moins de quatorze athlètes ont été ajoutés à la liste de ceux qui avaient réussi les minimas demandés. La délégation belge est donc composée de 32 athlètes, soit la plus grande sélection belge de tous les temps."En cette période difficile, il y a peu d'opportunités pour nos athlètes", a expliqué Gery Follens, président de la Ligue flamande d'athlétisme, pour justifier cette décision. "C'est pourquoi nous avons été généreux et avons sélectionné un maximum d'athlètes, notamment en fonction des Jeux (Olympiques)". Les athlètes, qui n'avaient pas réalisés les critères demandés et qui ont été délibérés par le comité de sélection de la fédération sont : Eline Berings (60m haies), Camille Laus (400m), Hanne Maudens (400m), Mirte Fannes (800m), Vanessa Scaunet (800m), Lindsey De Grande (1500m), Merel Maes (saut en hauteur), Fanny Smets (saut à la perche), Kobe Vleminckx (60m), Gaylord Kuba Di-Vita (60m), Alexander Doom (400m), Christian Iguacel (400m), Dylan Borlée (400m) et Aurèle Vandeputte (800m). Dans le relais 4x400m, ce n'est pas Julien Watrin qui a été choisi pour compléter l'équipe, comme l'a suggéré Jacques Borlée le week-end dernier, mais les trois frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ainsi qu'Alexander Doom et Christian Iguacel, les deux premiers du championnat de Belgique. Seize athlètes étaient déjà certains de leur sélection : Rani Rosius (60m), Anne Zagré (60m haies), Michael Obbasuyi (60m haies), Cynthia Bolingo (400m), Renée Eykens (800m), Eliott Crestan (800m), Elise Vanderelst (1500m), Oussama Lonneux (1500m), Stijn Baeten (1500m), Michael Somers (1500m), Robin Hendrix (3000m), Isaac Kimeli (3000m), John Heymans (3000m), Thomas Carmoy (saut en hauteur), Nafi Thiam (heptathlon) et Noor Vidts (heptathlon). (Belga)