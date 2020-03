Nethys a reçu quatre candidatures recevables pour le rachat de ses participations dans le secteur de la presse, notamment les Editions de l'Avenir, annonce l'entreprise vendredi. Il s'agit de Fidelium Partners, du Groupe Rossel, d'IPM Group (et partenaires) ainsi que de Roularta Media Group.Nethys a mis en vente trois sociétés: les Editions de l'Avenir (L'Avenir, le Journal des Enfants), L'Avenir Advertising (Proximag et régie publicitaire) et L'Avenir Hebdo (Moustique/Télépocket). Les candidats seront invités à signer un accord de confidentialité et à remettre une offre indicative pour le 16 avril prochain au plus tard. Sur cette base, Nethys arrêtera une liste restreinte de candidats avec lesquels les négociations se poursuivront pour aboutir à une offre liante. (Belga)