Quatre joueurs et le président d'un club brésilien de D4 décèdent dans un accident d'avion

Quatre joueurs du club brésilien de Palmas Futebol e Regatas (D4), le président et le pilote sont décédés dans l'accident d'un petit avion, dimanche, au Brésil. Il n'y a aucun survivant.Les joueurs Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinares Reis et Ranule Gomes, le président Lucas Meira et le pilote de l'avion, Wagner, voulaient se rendre à Goiania, à environ 800 kilomètres de Palmas, où le club devait jouer lundi à Vila Nova un match de la Copa Verde, une coupe réunissant des équipes des états du nord et du centre-ouest du Brésil ainsi que des clubs de l'état de l'Espirito Santo. Le match a été reporté, a annoncé la Fédération brésilienne. Une minute de silence en mémoire des victimes sera respectée avant chaque match au Brésil dimanche. En novembre 2016, le football brésilien avait été endeuillé par le tragique accident d'avion du club de Chapecoense, qui se rendait à Medellín pour la finale aller de la Copa Sudamericana. Septante-et-une personnes avaient perdu la vie, dont la plupart des joueurs du club. Six passagers avaient survécu. L'aviation colombienne avait déterminé que la cause de l'accident était un manque de carburant. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.