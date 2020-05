Quatre personnes interpellées après un cambriolage à Gelbressée

Quatre personnes ont été interpellées par la police samedi après-midi à Thon (Andenne) à la suite d'un cambriolage commis un peu plus tôt dans une habitation de Gelbressée (Namur), a indiqué le parquet de Namur.Un voisin, alerté par leurs agissements suspects, a tenté de bloquer leur voiture avec la sienne mais les auteurs sont quand même parvenus à prendre la fuite. Ses indications ont néanmoins pu aider les zones de police des Arches et de Namur, qui ont collaboré, à repérer les voleurs à Thon, dans la vallée du Samson. Trois d'entre eux ont d'abord été arrêtés. Pour le quatrième, l'intervention d'un chien pisteur a été nécessaire. Le butin a pu être récupéré. Les quatre individus ont été privés de liberté et le dossier a été mis à l'instruction. (Belga)

