A la suite d'un appel d'offres lancé par l'AVIQ, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, l'entreprise namuroise de travail adapté Entranam s'est vu confier la fabrication de 10.000 masques transparents lavables, indispensables pour permettre aux personnes sourdes de continuer la lecture labiale. Ils devraient être livrés au début du mois d'octobre, a indiqué mardi, en commission du parlement wallon, la ministre régionale de la santé, Christie Morreale.Ces masques seront distribués aux professionnels des services qui sont en lien avec des personnes pratiquant le langage des signes et la lecture labiale, afin qu'ils puissent les porter et rendre cette communication possible. Ces professionnels remettront également des masques à leurs usagers concernés, afin qu'ils puissent à leur tour les distribuer autour d'eux, à leurs contacts habituels, a précisé la ministre qui était interrogée sur le sujet par la députée cdH Mathilde Vandorpe. (Belga)