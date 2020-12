Quelques centimètres de neige possibles dans trois provinces jeudi soir, avertit l'IRM

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore des chutes de neige jeudi soir, a-t-il annoncé jeudi après-midi. Une accumulation supplémentaire de 1 à 3 cm est possible. Cet avertissement orange, qui débute à 16h00 et prend fin vers 19h00, concerne les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg.Ce jeudi soir et la nuit prochaine, au littoral ainsi que sur l'extrême ouest et nord-ouest, "quelques averses hivernales seront possibles", a précisé l'IRM. Durant la nuit, avec des températures proches de 0 degré, c'est principalement le danger lié à la formation de plaques de glace et le développement de brouillard givrant par endroits que l'IRM a signalé, plaçant l'ensemble des provinces wallonnes en alerte jaune de 19h00 ce jeudi à 9h00 le jour de l'An. Le brouillard givrant pourrait limiter la visibilité à moins de 500 mètres ou localement à moins de 200 mètres. (Belga)

