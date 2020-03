Quinze personnes supplémentaires ont succombé des suites du coronavirus en une journée aux Pays-Bas, portant ainsi le nombre de décès dus à la maladie à 58, a indiqué mercredi l'Institut royal néerlandais de la Santé et de l'Environnement.L'âge des personnes décédées varie entre 63 et 95 ans. Par ailleurs, 346 tests se sont révélés positifs depuis la dernière mise à jour, portant le nombre total de contaminations à 2.051. Parmi celles-ci, 485 concernent le personnel soignant, précise l'Institut. La plupart des personnes diagnostiquées positives résident dans la province du Brabant septentrionnal, soit 759. Suivent les provinces du Limbourg (265 cas) et de Hollande mériodionale (241 cas). Un total de 408 patients ont été hospitalisés. (Belga)