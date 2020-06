La légende vivante du tennis espagnol Rafael Nadal a fêté mercredi ses 34 ans. L'homme aux douze succès à Roland-Garros avait l'habitude de fêter son anniversaire près de la Porte d'Auteuil. Le coronavirus qui a reporté le tournoi parisien fin septembre, lui a permis de célébrer l'événement dans son Académie de Manacor, sur l'île de Majorque (Baléares).Joueurs et entraîneurs de l'Académie ont accueilli le champion sur un court en lui chantant "Joyeux anniversaire" avec un grand cake en forme de terrain de tennis décoré d'une poudre de cacao façon terre battue, orné de balles de tennis jaunes et du "taureau de Manacor" en chocolat, le logo du joueur. "Merci beaucoup une fois de plus ! Vous avez fait de cette journée un jour encore plus spécial", a Twitté Nadal. (Belga)