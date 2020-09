Rafael Nadal n'a laissé que deux jeux à Pablo Carreno Busta (ATP 18) mercredi à l'occasion de son retour à la compétition. L'Espagnol, qui n'avait plus joué depuis fin février et son titre à Acapulco, s'est imposé 6-1, 6-1 devant son compatriote à l'occasion de son entrée en lice au Masters 1000 de Rome.Avec 20 coups gagnants pour 11 fautes directes, le Taureau de Manacor a surpassé Carreno Busta dans cette rencontre du 2e tour. En huitièmes, Nadal défiera le Canadien Milos Raonic (ATP 19/N.13) ou le Serbe Dusan Lajovic (ATP 25). L'ogre de l'ocre, douze sacres à Roland-Garros, avait décidé de faire l'impasse sur la tournée américaine, renonçant aux tournois de Cincinnati et à l'US Open. Concentré sur la saison sur terre, l'Espagnol de 34 ans tentera d'accrocher un 36e sacre en Masters 1000 cette semaine dans la capitale italienne. Il se tournera ensuite vers les Internationaux de France, exceptionnellement reprogrammés à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus et qui débuteront le 27 septembre à Paris. (Belga)