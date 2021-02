Rafael Nadal, numéro 2 mondial, qui a renoncé cette semaine à jouer l'ATP Cup en raison d'une douleur dans le bas du dos, a assuré dimanche, à la veille du début de l'Open d'Australie, qu'il jouerait bien ce premier Majeur de l'année, mais "dans quel état?", a confié le Majorquin dimanche.L'Espagnol, sacré une fois à Melbourne (2009), doit entrer en lice mardi contre le Serbe Laslo Djere (ATP 56), mais ne se sent "pas super, clairement. Sinon, j'aurais joué l'ATP Cup", a commenté Rafael Nadal. "C'est vrai que depuis 15 jours, j'ai mal au dos. J'ai commencé à ressentir des douleurs à Adelaïde (où il a passé ses 14 jours de quarantaine à son arrivée en Australie, ndlr) après le premier entraînement. Au début, ce n'était qu'un muscle un peu fatigué, mais ensuite les douleurs se sont accrues. Le muscle est plus raide que d'habitude. J'ai essayé aujourd'hui (dimanche) de refaire quelques services. Je fais tout ce que je peux pour être prêt. Je me dis qu'on est dimanche, qu'il me reste demain et que je dois jouer mardi. Je ne me dis pas que je ne jouerai pas. La question est 'dans quel état vais-je débuter le tournoi ?' Je me suis bien entraîné, pendant de nombreuses semaines, et je suis déçu de ce qui s'est passé ces quinze derniers jours. Toutes les sensations positives que j'avais il y a encore deux semaines et demie ont un peu disparu, parce que je n'ai plus pu m'entraîner comme il fallait. J'ai toujours des problèmes au dos, mais j'ai repris l'entraînement. Il n'y a rien de sérieux, mais le muscle est toujours raide et donc, à l'heure actuelle, il m'est difficile de jouer librement. Mon physio est là, les docteurs font tout pour m'aider. Parfois, les choses changent vite." (Belga)