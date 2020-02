Raheem Sterling ne jouera plus pour Manchester City avant "quelques semaines" à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Pep Guardiola, entraîneur de l'attaquant anglais, l'a affirmé vendredi en conférence de presse.L'international anglais de 25 ans s'est blessé le weekend dernier lors de la défaite des siens à Tottenham (2-0). Des examens médicaux ont montré une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche. "Cela va prendre des semaines mais je ne sais pas donner la durée exacte. Nous verrons pour Madrid, je ne sais pas encore dire", a ajouté le Catalan en évoquant le huitième de finale aller de la Ligue des champions prévu le 26 février au stade Bernabeu du Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard. Champion en titre, City est deuxième de Premier League mais accuse un retard de 22 points sur Liverpool. L'équipe de Kevin De Bruyne accueille West Ham dimanche. (Belga)