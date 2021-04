Ramsès II et Hatchepsout au grand défilé des momies royales au Caire

Un défilé inédit de 22 momies de rois et reines de l'Egypte antique, parmi lesquels Ramsès II et Hatchepsout, va emprunter les rues du Caire samedi soir pour rejoindre la nouvelle demeure des pharaons, le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).Le trajet d'environ sept kilomètres entre le musée du Caire, où les momies reposent depuis plus d'un siècle, et le NMEC durera environ 40 minutes, à bord de chars au style pharaonique, sous haute surveillance policière. Les abords de la place Tahrir, où se trouve le musée historique, seront fermés "aux véhicules et aux piétons" samedi soir pour faire place à la procession qui débutera vers 18H00 (16H00 GMT), selon le ministère de l'Intérieur. "Le monde entier va regarder ça. Ce sont 40 minutes importantes dans la vie de la ville du Caire", a déclaré le célèbre archéologue égyptien Zahi Hawass. L'accès au défilé étant limité pour des raisons de sécurité, les Egyptiens pourront le regarder à la télévision ou sur internet. Dans l'ordre chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa (XVIe siècle avant J-C.) ouvrira la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle avant J-C.). L'évènement sera ponctué de performances musicales de plusieurs artistes égyptiens. (Belga)

