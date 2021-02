Rappel d'assaisonnette Shokutsu de la marque Quintesens

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) procède mardi au retrait de la vente et au rappel d'assaisonnette Shokutsu de la marque Quintesens, après une notification concernant une teneur trop élevée en résidus du produit phytopharmaceutique (oxyde d'éthylène) dans les graines de sésame.Le produit a été été vendu dans différents magasins bio en Belgique. Il s'agit de l'assaisonnette Shokutsu 360 ml, portant le code-barre 3700663000573 et les numéros de lots et dates limites de consommation (DDM) suivantes: o 084 - 05/2021 o 141 - 07/2021 o 142 - 07/2021 o 294 - 12/2021 Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter l'Afsca au 0800/13.550 ou via l'adresse pointdecontact@afsca.be. (Belga)

