Rappel de graines de sésame de la marque Albert Ménès

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Bleuze Interfood retire les graines de sésame en bouteille de verre de 80g de la marque Albert Ménès de la vente et rappelle le produit auprès des consommateurs en raison d'une teneur trop élevée de résidus de produits phytopharmaceutiques (oxyde d'éthylène) sur les graines de sésame.Il est demandé de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, les produits retournés seront remboursés. Les produits incriminés, vendus dans une trentaine de boutiques et supermarchés du pays, portent les dates de durabilité minimale 07/2023 et 05/2023 et les numéros de lots 20.210.204, 20.190.204, 20150236 et 20150241. Ils ont vendus entre le 23/06 et le 23/11/20200. (Belga)

