Rappel de graines de sésame de la marque Happy Bio

En accord avec l'Afsca, Afford International a retiré le produit "graines de sésame complet grillé" (250g) de la marque Happy Bio de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison d'une de teneur trop élevée en résidus d'un produit phytopharmaceutique (oxyde d'éthylène) sur les graines de sésame.Le produit a été vendu entre le 9 février dernier et le 7 avril. Il porte une date de péremption au 18/07/22. Afford International demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, où il leur sera remboursé. Ces graines de sésame ont été vendues dans plusieurs points de vente en Belgique. (Belga)

