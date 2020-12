La société De Beauvoorder retire de la vente et rappelle du pâté de lièvre au vin rouge en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes, annonce l'entreprise vendredi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le produit a été vendu via les magasins Carrefour Belgique entre le 12 novembre et le 4 décembre.Les numéros de lots concernés sont le 4315/680146 (date limite de consommation: 04/12/2020) et le 4330/680146 (date limite de consommation: 19/12/2020). Les clients sont priés de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente, où il sera remboursé même sans ticket de caisse. Ils peuvent contacter l'entreprise au 058/31.03.08 ou via l'adresse quality@debeauvoorder.be pour toute information complémentaire. (Belga)