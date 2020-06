RDC: en pleine crise politique le ministre de la Justice arrêté

Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo (RDC), Célestin Tunda Ya Kasende, a été arrêté samedi à Kinshasa, en pleine crise politique au sein de la coalition au pouvoir, a indiqué à l'AFP un député de sa famille politique.M. Tunda Ya Kasende a été conduit au Parquet général près la Cour de cassation, a indiqué le député et ex-ministre Felix Kabange Numbi, présent devant cette juridiction. Il est poursuivi pour "faux et usage de faux", a poursuivi le député. Son arrestation intervient sur fond de graves tensions au sein de la coalition au pouvoir, formée par le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, dont M. Tunda Ya Kasende est un proche. "La police est autour de ma résidence", avait lui-même indiqué à l'AFP le ministre de la Justice, 10 minutes avant son arrestation. Interrogé à propos d'un "mandat d'amener" émis à son encontre, dont avaient fait état des sources judiciaires, le ministre avait répondu: "c'est ce que l'on me dit. Je n'ai pas encore vu le document". "J'ai une immunité en tant que membre du gouvernement", avait-il ajouté. Avocat, M. Tunda Ya Kasende est membre de la famille politique de Joseph Kabila, majoritaire au Parlement et qui forme une coalition gouvernementale avec le parti du président Tschisekedi. Vendredi, lors du Conseil des ministres, le chef de l'Etat a sévèrement reproché à son ministre de la Justice d'avoir transmis à l'Assemblée nationale l'avis du gouvernement sur trois propositions de loi très controversées. Une "initiative personnelle", relève le compte-rendu du Conseil des ministres. Ces propositions de loi sur le statut des magistrats, défendues par deux députés du Front commun pour le Congo (FCC), plate-forme politique de l'ex-président Kabila, ont provoqué mardi et mercredi des manifestations violentes autour du Parlement, de la part de partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti du président Tshisekedi. Le Premier ministre et une majorité des 66 ministres du gouvernement sont issus du FCC. Le ministre arrêté a le statut de vice-Premier ministre. (Belga)

