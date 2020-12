RDC: six morts et un journaliste enlevé dans une incursion dans l'Est

Six personnes ont été tuées samedi et plusieurs enlevées, dont un journaliste, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une attaque attribuée au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF), ont indiqué samedi des sources locales.Six personnes ont été tuées dans cette attaque en territoire de Beni, d'après l'administrateur du territoire (responsable politico-administratif), Donat Kibwana, et des organisations de la société civile. Les ADF sont accusés d'avoir tué plus de 800 civils depuis novembre 2019 dans cette partie du Nord-Kivu près de l'Ouganda. "Les attaques du groupe armé ADF peuvent constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre", ont estimé les Nations unies le 6 juillet. Plusieurs personnes dont un journaliste de la radio communautaire Voice of Rowenzori ont également été enlevées lors de cette attaque menée dans la nuit de vendredi à samedi (24 civils enlevés), d'après ces mêmes sources. Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans. Ils se sont installés dans l'est de la RDC au milieu des années 90. Ils ont cessé d'attaquer l'Ouganda voisin depuis des années et vivent de trafic dans la région, en terrorisant les civils. (Belga)

