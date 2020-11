Le Sporting d'Anderlecht a réalisé une bonne opération comptable en venant à bout de l'Antwerp (1-0) dimanche lors de la 11e journée de Jupiler Pro League. Monté au jeu, le Nigérian Paul Mukairu a inscrit le seul but de la rencontre pour ses débuts au RSCA.Pourtant privé de Yari Verschaeren et de son latéral gauche ukrainien Bogdan Mikhaylichenko, le Sporting de Vincent Kompany a signé le meilleur départ avec plusieurs possibilités en début de rencontre via Amuzu (3e) et Zulj (4e) notamment. Les Anversois, qui restaient sur une belle victoire en Europa League contre Tottenham, ont ensuite dominé la seconde période. Mais le Great Old n'a pas su se montrer efficace, notamment sur les tentatives d'Ampomah (55e, 61e), Refaelov (59e) et Miyoshi (86e). De son côté, le RSCA, qui n'a pas eu le contrôle du ballon dimanche (29,7%), a ouvert le score sur une rapide reconversion. Sambi Lokonga a trouvé Mukairu qui a envoyé, du pied droit, une frappe enroulée dans les filets de Jean Butez (1-0, 76e). C'était la première apparition du Nigérian, prêté par Antalyaspor, sous ses nouvelles couleurs. En fin de partie, Francis Amuzu aurait pu sceller la victoire des Anderlechtois mais sa frappe puissante est passée à côté (87e). Au classement, Anderlecht est 5e compte 20 unités. Le RSCA rejoint son adversaire du jour (4e) et le Club de Bruges (3e). Charleroi, avec un match de moins, est en tête avec 22 points alors que le Beerschot est 2e (21). Le Standard pourrait rejoindre le Beerschot en cas de victoire contre Ostende (18h15). (Belga)