Le compteur du Téléthon 2020 a atteint 58,29 millions d'euros de promesses de dons lors d'une 34e édition marquée par l'annulation pour cause de confinement des animations qui symbolisent ce marathon caritatif, ont indiqué les organisateurs dimanche.Le compteur final affiche 58.290.120 euros, en net recul par rapport au total de 74,6 millions d'euros levés pendant la durée du Téléthon en 2019 et 87 millions au total (le compteur reste ouvert encore un peu de temps après l'événement). L'événement de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares, lancé vendredi soir, s'est réduit cette année à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur internet. Quelque 80% des animations habituelles ont été annulées à cause des restrictions imposées par la lutte contre le Covid. "D'habitude, il y a 12.000 communes qui participent au Téléthon, soit une sur trois, 250.000 bénévoles et 5 millions de Français", avait souligné plus tôt cette semaine la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. Or, "le terrain, c'est 40% de la collecte", avait-elle fait valoir. L'édition 2020 avait mis à l'honneur le laboratoire de pointe du Généthon, qui fête ses 30 ans, et les premières "grandes victoires" permises par la thérapie génique qui consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Les dons par internet ou téléphone se poursuivront jusqu'au 11 décembre. (Belga)