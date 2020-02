Record de température pour un 16 février à Uccle

Le mercure a culminé à 16,4°C ce dimanche à Uccle, ce qui constitue un nouveau record pour un 16 février, a indiqué le météorologue David Dehenauw sur son compte Twitter.La précédent record pour un 16 février était de 16,2°C et datait de 2007, selon le météorologue de l'IRM. Par ailleurs, des rafales de vent jusqu'à 108 km/h ont été enregistrées ce dimanche, à Uccle et Stabroek, et de plus de 100 km/h dans divers endroits du pays, en raison de la tempête Dennis. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.