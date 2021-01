L'Américain Ryan Crouser, champion olympique, a battu le vieux record du monde en salle du poids dimanche avec un lancer à 22m82 à Fayetteville dans l'Arkansas aux États-Unis.Dès son premier essai, Ryan Crouser a effacé la marque établie il y a 32 ans presque jour pour jour par son compatriote Randy Barnes le 20 janvier 1989 avec un lancer à 22m66. Ryan Crouser, 28 ans, est champion olympique à Rio en 2016 et vice-champion du monde trois ans plus tard à Doha en 2019. Il disposait d'un record personnel à 22m60, établi il y a un an le 15 février. En plein air, avec un lancer à 22m91, il dispose de la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps, réussi l'an dernier aussi, en juillet, et toujours aux États-Unis. (Belga)