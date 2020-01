En 2018, près de 10 millions d'ampoules et d'armatures ont été collectées, se réjouit jeudi Recupel dans un communiqué. Pour remercier les Belges, l'ASBL qui coordonne la collecte des déchets électroniques et électriques a décidé de mettre sous le feu des projecteurs, au sens propre, neuf trésors cachés du Royaume, dont le four à pain à Dinant, le collège St Paul Godinne à Yvoir, le canal à Bruxelles ou encore De Dromer, une fresque murale à Gullegem (Flandre occidentale).Recupel avait lancé à l'automne dernier une campagne invitant les Belges à présenter leurs "trésors cachés": des endroits remarquables et méconnus, qui méritent d'être mis en avant. Au total, 249 "perles cachées", ont été signalées. Un jury a ensuite sélectionné neuf sites, à savoir le four à pain à Dinant, le collège St Paul Godinne à Yvoir, le canal à Bruxelles, Oude gietijzeren weg, un ancien panneau de signalisation à Hoeilaert, Het Voske, une statue à Tamise, De Kakelbank, statues de poules à Ternat, De Dromer à Gullegem, la fresque Walvis à Louvain et l'œuvre Het Gesprek à Hooglede. Un éclairage particulier, constitué uniquement de lampes LED, sera mis en place à ces endroits dès lundi afin de les mettre en lumière. "Les ampoules sont certes de petits objets, mais le recyclage de chacune d'entre elles fait la différence. Les matériaux qui les composent, tels que la poudre fluorescente et le verre, peuvent être recyclés presque entièrement (92%)", souligne le CEO de Recupel, Peter Sabbe, cité dans un communiqué. Il rappelle également que l'ASBL collecte aussi les armatures comme les abats-jour, les lampes sur pied ou les lustres. (Belga)