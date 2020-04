Une réunion était en cours vendredi matin entre la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier et les syndicats pour tenter de mettre en œuvre la recommandation du Conseil national de sécurité sur la réouverture des recyparcs et parcs à conteneurs de Wallonie.Pour lever les appréhensions des représentants du personnel, qui avaient rejeté il y a deux semaines une première proposition par crainte d'un risque accru de contamination du personnel au coronavirus, la ministre Ecolo suggère d'accorder plus de latitude aux intercommunales sur le rythme d'une réouverture partielle et progressive (type de déchets autorisés, heures d'ouverture, présence en personnel, etc.), a-t-on appris à son cabinet. Les besoins et urgences en termes de gestion des déchets peuvent en effet être très différents d'une commune à l'autre. Il y a quinze jours, les communes et les intercommunales avaient déjà élaboré des plans de réouverture progressive et partielle, mais les syndicats avaient bloqué. En Flandre, les communes et les intercommunales de gestion de déchets ont été autorisées à rouvrir les parcs à conteneurs depuis le 3 avril de manière partielle (motifs urgents seulement). Dans la Région de Bruxelles-capitale, des recyparcs restaient ouverts à horaires réduits et pour les situations d'urgence ou d'impérieuse nécessité. (Belga)