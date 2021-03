Réformes judiciaires en Pologne: nouveau revers pour Varsovie devant la justice de l'UE

La justice européenne a estimé mardi que les réformes judiciaires en Pologne ayant eu pour effet de supprimer une voie de recours dans la procédure de nomination des juges de la Cour suprême étaient "susceptibles de violer" le droit de l'UE.Dans son jugement, la Cour de justice de l'UE (CJUE) "rappelle que les garanties d'indépendance et d'impartialité requises en vertu du droit de l'Union supposent l'existence de règles encadrant la nomination des juges". La décision de la CJUE, qui a plusieurs fois déjà condamné la Pologne pour les réformes du système judiciaire introduites depuis 2015 par le parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir, a été aussitôt critiquée par le ministre polonais de la Justice, Zbigniew Ziobro. "Cette décision outrepasse les traités européens et de par là les viole", a déclaré à la presse M. Ziobro en défendant la primauté de la Constitution polonaise sur la loi européenne. La CJUE "n'a pas à faire de la politique, ni à prendre des décisions politiques dans le domaine de ses compétences", a insisté M. Ziobro. Basée à Luxembourg, la CJUE était interrogée par la Cour suprême administrative polonaise, elle-même saisie par des requérants dont la candidature à des postes de juges de la Cour suprême avait été écartée en août 2018 par le Conseil national de la magistrature polonais (KRS). Cette institution avait présenté au président polonais d'autres candidats. La Cour de justice de l'UE estime que "les modifications successives de la loi polonaise sur le Conseil national de la magistrature (en 2018 puis 2019) ayant pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel effectif des décisions de ce Conseil présentant au président de la République des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême sont susceptibles de violer le droit de l'Union". Elle ajoute qu'il revient à la Cour suprême administrative polonaise d'apprécier si cette violation est avérée. Dans ce cas, "le principe de primauté du droit de l'Union impose à la juridiction nationale de laisser inappliquées de telles modifications" au profit de l'utilisation des dispositions nationales antérieures, indique-t-elle. Elle estime notamment que l'indépendance du Conseil national de la magistrature polonais "par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif est sujette à caution". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.