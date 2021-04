Refus de permis pour le parking sous la place du Palais de Justice à Namur

Le permis unique sollicité par la Ville de Namur en vue de la création d'un parking sous la place du Palais de Justice a été refusé par la Région wallonne, ont indiqué mardi les autorités communales namuroises. En cause, les nuisances que pourraient engendrer le chantier sur les activités de l'université de Namur (UNamur).Une première demande de permis unique avait été introduite par la commune en mars 2019. Elle s'était alors accordée avec l'UNamur, dont de nombreux bâtiments sont situés en surface, pour revoir les plans et réduire l'ampleur du chantier. Le nouveau projet présenté à l'enquête publique depuis janvier a été revu, passant de 404 à 388 emplacements. Mais pour l'UNamur, les répercussions d'un tel chantier en matière de vibrations et de pollution de l'air restent une réelle menace pour ses activités de recherche. Elle a donc posé une nouvelle réclamation, retenue par les fonctionnaires délégués wallons. "Nous regrettons que l'ensemble des efforts fournis sur les plans techniques et scientifiques, mais aussi toutes les démarches de concertation visant à rassurer l'UNamur sur un risque non objectivé, n'aient pas pu être pris en considération", a réagi le collège communal namurois. La Ville de Namur va analyser les suites à réserver au refus. Elle rappelle que ce parking fait partie d'un dispositif destiné à renforcer l'attractivité du centre-ville. (Belga)

