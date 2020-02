Régionale bruxelloise du MR - D. Leisterh: le MR de Bruxelles sort renforcé de la campagne interne

A travers la campagne interne sur les idées et des projets dans le contexte de l'élection à la présidence de la régionale bruxelloise, le MR "a déjà renforcé sa place sur l'échiquier bruxellois en démontrant qu'il avait des militants engagés et une vision ambitieuse pour Bruxelles", a commenté jeudi soir le nouveau président de la régionale, David Leisterh. Celui-ci a été élu jeudi soir, dès le premier tour, en obtenant deux tiers des votes valables des militants, devant son principal challenger, Boris Dilliès, crédité d'un tiers des voix.Dans une première réaction à chaud à propos de sa victoire, David Leisterh a remercié Boris Dilliès avec lequel les échanges sur l'avenir du MR bruxellois "ont contribué à faire évoluer nos idées, affiner les projets, et redoubler d'efforts". Le nouveau président de la régionale s'est également dit "très heureux d'avoir été le compagnon de campagne de Boris Dilliès": "Celui-ci joue un rôle clé pour le MR à Bruxelles et nous avons besoin de lui pour le redéploiement des libéraux bruxellois", a-t-il ajouté. M. Leisterh a par ailleurs remercié l'équipe qui l'a soutenu durant les semaines de la campagne interne et ceux qui l'ont encouragé. "La politique est parfois dure mais elle crée aussi des amitiés fortes", a-t-il commenté à ce sujet, sans oublier citer ceux qui l'ont poussé à se présenter: Alexia Bertrand, David Weytsman, Vincent De Wolf, Françoise Schepmans, Damien Thiéry, Didier Reynders, ... "Cette campagne a donné un élan à notre mouvement, nous allons poursuivre sur cette lancée. Elle a renforcé la conviction qu'il y a beaucoup de citoyens sensibles à nos messages, à nos projets. A nous d'aller les chercher. Aujourd'hui marque le point de départ de notre redéploiement pour Bruxelles", a-t-il conclu. (Belga)

