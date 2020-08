Le Team Deceuninck-Quick Step a donné des nouvelles de l'infortuné Remco Evenepoel qui s'est fracturé le pelvis et donné une forte contusion au poumon en chutant samedi dans le Tour de Lombardie. Le Sportif belge de l'année 2019 a passé une bonne nuit à l'hôpital de Côme où il a été hospitalisé. Son équipe espère qu'il pourra revenir en Belgique lundi."Nous tenons à vous informer que Remco Evenepoel a passé une nuit tranquille à l'hôpital et que l'évolution de son état est bonne. En raison de la nature de sa blessure, Remco devra être transporté par avion en Belgique en position couchée" précise le communiqué de son équipe. "L'équipe fait tout son possible pour le ramener à la maison dès que possible, dans les prochaines vingt-quatre heures, de la manière la plus efficace et la plus sûre possible". (Belga)