La visite, mercredi prochain, du ministre-président flamand Jan Jambon auprès du Premier ministre hongrois Viktor Orban passe mal auprès de l'opposition Groen et sp.a, qui y voit un très mauvais signal.M. Jambon doit se rendre la semaine prochaine en Hongrie pour un déplacement comportant des volets culturel, économique et politique. La pièce-maîtresse de ce déplacement du ministre-président est la visite d'une exposition montée à Budapest sur les maîtres flamands, mais il profitera aussi de ce voyage pour rencontrer le controversé Premier ministre Viktor Orban. "L'objectif pour le ministre-président est de nouer des contacts qui pourront être utiles à la Flandre", fait-on valoir auprès de son cabinet. "Il n'y a pas dans ce contact un intérêt partisan ou idéologique". M. Orban est depuis des années sous pression de ses partenaires européens pour ses atteintes à l'Etat de droit ou la liberté de la presse. Ce déplacement reste en tout cas en travers de la gorge de l'opposition de gauche en Flandre. Pour Hannelore Goeman, cheffe de groupe sp.a au Parlement flamand, M. Jambon va ainsi partager le café "avec un homme qui entrave la liberté de la presse, qui décrit les migrants comme un poison, qui mine l'Etat de droit, qui intimide les ONG et qui est soupçonné de corruption". Pour Jeremie Vaneeckhout (Groen), qui rappelle les différentes résolutions du Parlement européen dénonçant les atteintes à l'Etat de droit en Hongrie, ce voyage est une forme de "reconnaissance déplacée" de Viktor Orban. (Belga)