Renault enregistre une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020

Le constructeur automobile français Renault a enregistré une perte historique de 8 milliards d'euros au cours d'une année 2020 marquée par la crise du coronavirus, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.Le groupe a limité la casse au second semestre avec un chiffre d'affaires en recul de seulement 8,9% et 660 millions d'euros de perte nette. Mais ses chiffres annuels restent plombés par des ventes en recul de -21,3% et les résultats de son partenaire japonais Nissan. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.