À quelques jours de la rentrée académique, qui se fera en code jaune dans le supérieur, certaines plateformes mettant en relation les propriétaires de kots et les étudiants constatent une diminution de l'affluence sur leur site internet. HelloKot fait ainsi état d'une baisse de fréquentation de 10 à 15% depuis juillet en termes de recherche de logement étudiant, par rapport à une rentrée normale."On reste quand-même en haute saison, avec de nombreux d'étudiants qui cherchent un logement, mais il existe un effet Covid-19 en terme de recherche", indique Nicolas Sauveur, le co-fondateur de cette société coopérative active à Liège, Bruxelles, Mons, Namur et Louvain-la-Neuve La Plateforme Logement Étudiant (PLE) constate également que les chiffres de mykot.be, son site centralisant les offres de logements étudiants à Bruxelles, sont en baisse. Selon elle, cela s'explique par l'incertitude du contexte actuel. "Les étudiant devront-ils venir en présentiel toute l'année académique prochaine? Pas sûr... Cela dépendra de l'évolution de la crise. Dès lors, les étudiants semblent beaucoup plus frileux à louer un kot dès aujourd'hui". Néanmoins, tout le secteur ne semble pas être affecté de la même façon. L'agence immobilière Eckelmans, qui propose des logements dans des résidences pour étudiants via la plateforme Génération Campus, affirme que le coronavirus n'a pas eu de conséquence sur la location des kots. "Cela a juste rendu les visites plus complexes", souligne-t-elle. Même son de cloche du côté de Xior, la société spécialisée dans le logement d'étudiants en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. "La location pour l'année académique à venir se déroule comme prévu et, dans certaines villes, encore mieux", remarque-t-elle. "Il est frappant de constater que la saison locative a débuté plus tôt cette année dans diverses villes. Il continue d'y avoir une demande d'étudiants étrangers. Pour les étudiants Erasmus, qui louent généralement pour une courte période, les listes d'attente s'allongent même, étant donné que Xior privilégie en premier lieu les contrats annuels pour étudiants belges et étrangers." (Belga)