Le match de Liga prévu ce samedi (16h15) entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao a été reporté en raison des intempéries qui touchent actuellement l'Espagne, ont annoncé les deux formations samedi matin. Le club basque n'est pas parvenu à rejoindre la capitale espagnole.Ce duel de la 18e journée est la première victime de la tempête Filomena, à l'origine de chutes de neige d'une ampleur inédite depuis 50 ans à Madrid. Ces chutes de neige ont empêché l'avion qui transportait les joueurs de l'Athletic d'atterrir à Madrid. Il a dû faire demi-tour vers le pays Basque. Selon l'agence météorologique AEMET, 20 centimètres de neige devraient en moyenne encore tomber samedi à Madrid et sur le plateau du centre du pays et jusqu'à 50 centimètres pourraient recouvrir les zones les plus en altitude dans cette zone. Le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard a aussi été perturbé par la tempête. Après être resté bloqué plus de deux heures sur le tarmac de l'aéroport de Madrid, l'avion du Real est finalement arrivé avec plusieurs heures de retard à Pampelune vendredi soir. Le match contre Osasuna samedi soir (21h) est malgré tout aussi menacé par la tempête. (Belga)