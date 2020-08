Les envois de lettres et colis vers l'étranger reviennent progressivement à la normale avec, dès vendredi, plus de soixante destinations internationales à nouveau couvertes en dehors de l'Union européenne, annonce bpost.Ces envois avaient été suspendus pour les destinations non-européennes le 19 mars dernier en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur le secteur du transport et sur les capacités opérationnelles intercontinentales de bpost. Depuis le 12 mai dernier, bpost a déjà repris progressivement les envois vers 36 destinations internationales hors UE, en plus des destinations européennes couvertes sans interruption. Cette liste est élargie à partir de ce vendredi à 30 destinations supplémentaires, notamment l'Afghanistan, l'Iran, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tunisie, l'Ouganda, Cuba, le Mexique, le Venezuela... (Belga)