Résolution wallonne pour améliorer la sécurité des motards

Le parlement wallon a adopté à l'unanimité, mercredi soir, une proposition de résolution visant à tenir davantage compte de la sécurité des motards lors des travaux d'aménagement des voiries régionales."Il faut que les travaux envisagés tiennent effectivement compte de la pratique des deux-roues motorisées. Parfois, un choix de peinture, un type de revêtement, une hauteur ou une inclinaison de bordure peut tout changer", souligne la députée MR Diana Nikolic à l'origine de l'initiative. "On voit que les recommandations ne suffisent plus. Le gouvernement doit prendre en compte les aménagements nécessaires pour les motards. C'est une question de sécurité pour les motards et les autres usagers de la route", ajoute le député socialiste Eddy Fontaine. "Le partage de l'espace public est un point important pour nous. C'est un équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver, mais il faut tenir compte de la sécurité de tous et aussi des motards", renchérit Laurent Heyvaert pour Ecolo. En 2019, 45 motards se sont tués sur les routes de Wallonie, ce qui représente 15% de l'ensemble des victimes au sud du pays. (Belga)

