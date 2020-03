Une réunion est prévue ce lundi à 17h00 entre le kern et les représentants des sept partis qui ont décidé de soutenir le gouvernement minoritaire afin de faire face à la crise du coronavirus et à ses conséquences. Les contours des pouvoirs spéciaux qui ont été octroyés à l'exécutif ainsi que la méthode de travail pour les prochaines semaines devraient y être définis.Ce spouvoirs spéciaux, permettant notamment de travailler plus rapidement, seront valables pour une période trois mois, renouvelables une fois, soit un maximum de six mois. (Belga)