Les régions allemandes plaident mardi pour une limitation du nombre de participants à dix personnes issues de plusieurs foyers, lors des fêtes de Noël et du Nouvel an pour éviter des infections au Covid-19.Les enfants de moins de 14 ans ne seraient toutefois pas comptabilisés dans la mise en place de ces restrictions, selon un relevé de propositions adopté lundi soir par les dirigeants des Länder et qui sera discuté mercredi avec le gouvernement fédéral d'Angela Merkel. Cette restriction serait en vigueur du 23 décembre au 1er janvier, proposent les régions, qui conseillent une mise en quarantaine des participants avant et après ces fêtes. Le gouvernement fédéral et les Länder vont par ailleurs discuter "avec les communautés religieuses afin de prendre des dispositions pour les services religieux et autres rassemblements religieux pour réduire les contacts", selon ce texte. "Les rassemblements religieux à caractère événementiel doivent être évités". Les régions se prononcent en outre contre l'interdiction pure et simple des pétards et feux d'artifices autour du 31 décembre, sujet très débattu ces jours-ci en Allemagne où l'usage par les particuliers d'engins pyrotechniques surpuissants génèrent des millions d'euros de dépenses. "La pyrotechnie doit être interdite sur les places et dans les rues très fréquentées afin d'éviter la formation de groupes importants", stipule le texte, recommandant simplement de "s'abstenir de tirer des feux d'artifice" pour la veille du Nouvel An. Ces mesures seront avalisées ou amendées mercredi lors d'une discussion avec la chancelière allemande, qui donnera une conférence de presse dans l'après-midi. L'Allemagne compte mardi 942.687 cas de Covid-19 (+13.554 en 24h) et 14.361 décès (+249), selon l'institut Robert Koch. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé lundi qu'un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille, était sans doute "la meilleure option" en ces temps de pandémie pour la majorité des pays. (Belga)