L'Institut royal météorologique (IRM) a émis jeudi soir une alerte jaune quant au risque de conditions glissantes sur les routes des provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg. L'avertissement court de minuit jusqu'en fin de matinée vendredi.Le mercure risque de descendre sous zéro dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, prévoit l'IRM. La condensation pourra localement provoquer des plaques de givres. Des plaques de glace pourront aussi se former sur les parties encore humides des routes, en particulier sur les ponts et viaducs. (Belga)