Le RKC Waalwijk a enrôlé mardi le Belge Cyril Ngonge, 20 ans, du Club de Bruges, pour trois saisons. La saison dernière, l'attaquant avait été loué au PSV où il a évolué avec l'équipe réserve. En 22 matches, il a marqué sept buts et trois passes décisives.Au Club Bruges, l'attaquant n'avait aucun avenir. Au cours de la saison 2018-2019, il a disputé cinq matches avec les Blauw & Zwart sous la direction de l'entraîneur Ivan Leko. Ngonge est après Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger, Sebbe Augustijns et Anas Tahiri le septième joueur belge du club néerlandais. "Cyril est un garçon que nous suivons depuis un certain temps déjà", a expliqué le directeur général Frank Mosselveld. "Avec son arrivée, nous obtenons les renforts souhaités. Il est rapide, agile et est une menace constante. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu recruter Cyril." (Belga)