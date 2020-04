Roger Federer s'est déjà engagé à participer au tournoi de tennis ATP500 sur gazon de Halle l'année prochaine. La star suisse, âgée de 38 ans, a annoncé sa décision immédiatement après l'annulation de l'édition 2020 du tournoi allemand."Nous vivons des moments difficiles mais nous en sortirons renforcés. Aujourd'hui, je suis heureux et enthousiaste à l'idée de dire que je serai de retour à Halle l'année prochaine. En attendant, restez en bonne santé", a écrit Federer. Le Suisse a remporté le tournoi, avec lequel il a signé un contrat à vie, à dix reprises déjà et a joué deux autres finales. L'année dernière, il a battu David Goffin en finale 7-6 (7/2) et 6-1. Tout comme Wimbledon, le Noventi Open, un tournoi de préparation au Grand Chelem londonien, a été annulé mercredi en raison de la crise du coronavirus. Le tournoi ATP de Halle 2021, se jouera du 14 au 20 juin. . (Belga)