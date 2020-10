Alison Van Uytvanck (WTA 65) disputera jeudi son match du deuxième tour de Roland-Garros contre la Roumaine Irina Bara (WTA 142). Le match est le troisième au programme sur le court N.5.Trois rencontres du premier tour du double dames concernent des Belges. La première à monter sur le court sera Kirsten Flipkens. Avec sa partenaire russe Anastasia Pavlyuchenkova, elle affrontera l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko et la Canadienne Sharon Fichman. Ce match est le premier au programme sur le court N.11 et commencera donc à 11h00. Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série N.3, joueront contre les Roumaines Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru en quatrième rotation sur le court N.10. Quatrième rotation aussi, mais sur le court N.4, pour Yanina Wickmayer. Associée à l'Allemande Andrea Petkovic, elle trouvera face à elle la Suédoise Cornelia Lister et l'Américaine Shelby Rogers. Le programme des principaux matches de la 4e journée (à partir de 11h00 heure belge): . Court Philippe-Chatrier Jelena Ostapenko (Let) - Karolina Pliskova (Tch/tête de série N.2) Ana Bogdan (ROU) - Sofia Kenin (USA/N.4) Novak Djokovic (Ser/N.1) - Ricardas Berankis (Lit) Pablo Cuevas (Uru) - Stefanos Tsisipas (Grè/N.5) . Court Suzanne-Lenglen Denis Shapovalov (Can/N.9) - Roberto Carballes (Esp) Kristyna Pliskova (Tch) - Garbine Muguruza (Esp/N.11) Lloyd Harris (AfS) - Matteo Berretini (Ita/N.7) Elena Rybakina (Kaz/N.14) - Fiona Ferro (Fra) . Court Simonne-Mathieu Petra Kvitova (Tch/N.7) - Jasmine Paolini (Ita) Andrej Martin (Svq) - Grigor Dimitrov (Bul/N.18) Alizé Cornet (Fra) - Shuai Zhang (Chn) Alejandro Davidovich (Esp) - Andrey Rublev (Rus/N.13) . Court N.4 En quatrième rotation Andrea Petkovic/Yanina Wickmayer (All/BEL) - Cornelia Lister/Shelby Rogers (Suè/USA) . Court N.5 En troisième rotation Irina Bara (Rou) - Alison Van Uytvanck (BEL) . Court N.10 En quatrième rotation Elise Mertens/Aryna Sabalenka (BEL/Blr) - Irina-Camelia Begu/Raluca Olaru (Rou) . Court N.11 En première rotation Kirsten Flipkens/Anastasia Pavlyuchenkova (BEL/Rus) - Kateryna Bondarenko/Sharon Fichman (Ukr/Can) (Belga)