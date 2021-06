Rafael Nadal s'est hissé en huitièmes de finale de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, samedi. L'Espagnol, N.3 mondial et tête de série N.3, s'est imposé en trois sets 6-3, 6-3, 6-3 en 2h07 en contre le Britannique Cameron Norrie (ATP 45).Après avoir facilement remporté le premier set, Nadal était en difficulté dans la deuxième manche en étant mené 1-3. Le Majorquin faisait ensuite preuve d'un sursaut d'orgueil et remportait cinq jeux de suite pour mener deux sets à zéro. Treize fois vainqueur à Paris, Nadal déroulait ensuite dans le troisième set pour se hisser pour se hisser en huitièmes de finale où il sera opposé Jannik Sinner. L'Italien, 19e mondial et tête de série N.18, a disposé en trois sets 6-1, 7-5, 6-3 du Suédois Mikael Ymer (ATP 105) au troisième tour (Belga)