Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondial et tête de série N.5, a battu le Français Jérémy Chardy (ATP 58) 7-6 (8/6), 6-3, 6-1 au premier tour de Roland-Garros, dimanche. La rencontre a duré 2 heures et 4 minutes.Tsitsipas affrontera au deuxième tour soit l'Américain Sebastian Korda (ATP 63), vainqueur samedi du tournoi de Parme, soit l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 102). Un peu plus tôt dans la soirée, le Néerlandais Botic Van de Zandschulp (ATP 154), issu des qualifications, a renversé le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 20/N.19), vainqueur cette année du tournoi de Miami, mais qui n'a gagné qu'un seul match sur terre battue cette saison. Van de Zandschulp s'est imposé 6-7 (5/7), 6-7 (4/7), 6-2, 6-2, 6-4. Il jouera au deuxième tour contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46), vainqueur 6-4, 6-4, 6-3 du Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 105). (Belga)