Roman Polanski et "Les Misérables" distingués par la presse internationale en France

Roman Polanski pour son dernier film "J'accuse" et "Les Misérables" de Ladj Ly, en lice aux Oscars pour le meilleur film étranger, sont les principaux lauréats des 25e Prix Lumières décernés lundi soir par la presse internationale en poste à Paris.Roman Polanski, qui n'était pas présent à la cérémonie, a été distingué par le prix de la mise en scène pour son long métrage consacré à l'affaire Dreyfus, sorti en pleine polémique après une accusation de la photographe française Valentine Monnier, qui dit avoir été violée par le réalisateur en 1975 à l'âge de 18 ans, en Suisse. Grand prix du jury à la Mostra de Venise en septembre, "J'accuse" a connu une sortie mouvementée avec des séances annulées en raison de blocages par des militantes féministes. Le film a toutefois enregistré un démarrage historique dans la carrière du réalisateur avec plus de 500.000 spectateurs en première semaine, franchissant le cap des 1,5 million de fauteuils début janvier. Prix du Jury à Cannes, "Les Misérables" de Ladj Ly a été récompensé pour sa part par trois trophées Lumières (film, scénario et révélation masculine pour Alexis Manenti). Retransmise depuis L'Olympia à Paris en direct sur Canal+, la cérémonie a distingué aussi "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma avec deux prix (meilleure actrice pour Noémie Merlant et meilleure image pour Claire Mathon). Roschdy Zem a décroché le Prix Lumières du meilleur acteur pour son interprétation dans "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Depleschin, tandis que Nina Meurisse a été sacrée révélation féminine dans "Camille" de Boris Lojkine. Le Prix Lumières du documentaire est allé à "M" de Yolande Zauberman et celui de l'animation à "J'ai perdu mon corps" de Jérémie Clapin, en lice pour les Oscars. Le trophée de la meilleure musique a été attribué à Alexandre Desplat pour "Adults in the Room" de Costa-Gavras. "Nevada" de Laure de Clermont-Tonnerre a remporté le prix Lumières du premier long métrage et "It must be heaven" de Elia Suleiman, celui de la meilleure coproduction internationale. L'Académie des Prix Lumières, composée de 130 correspondants de presse représentant plus de quarante pays, a rendu un hommage spécial au réalisateur Costa-Gavras pour sa contribution au rayonnement mondial du cinéma français et à l'acteur Roberto Benigni. (Belga)

