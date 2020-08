Chris Froome (Team Ineos) n'a pas réalisé un résultat probant lundi lors de la troisième étape de la Route d'Occitanie. Cependant, le quadruple vainqueur du Tour de France a aidé son équipier Egan Bernal dans la montée finale mais ne veut pas encore tirer de conclusions avant la Grande Boucle.Avec un 34e place, Froome s'est classé loin derrière ses deux équipiers Bernal et Sivakov qui ont terminé aux deux premières places au sommet du Col de Beyrède. Le Britannique a cependant aidé Bernal dans la dernière ascension. Ce qui vient encore davantage alimenter les rumeurs sur la répartition des rôles au Tour de France chez Ineos avec Bernal, Froome et Geraint Thomas. Après la course, Froome a d'abord tenu à rendre hommage à son directeur sportif Nicolas Portal, décédé le 3 mars dernier. "J'ai de nombreux souvenirs avec lui dans cette région. J'ai transpiré pendant des heures avec lui lors des reconnaissances sur ces routes. C'est spécial de terminer aux deux première places et je suis content d'avoir pu aider l'équipe." Un rôle de lieutenant que Froome ne sait pas encore s'il aura lors du Tour de France. "J'avance semaine par semaine et je veux continuer à monter en puissance. Le Tour est dans un mois et beaucoup de choses peuvent encore changer. Interrogé sur la prestation de Bernal, Froome a botté en touche. "Je suis impressionné par toute l'équipe. Elle a été fantastique." (Belga)