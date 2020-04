Routes bloquées au Liban par des manifestants en colère contre la crise économique

Des douzaines de personnes ont bloqué des routes traversant le Liban dimanche, en brûlant des pneus, pour protester contre la détérioration de la crise économique du pays, pourtant en confinement.Les manifestants ont bloqué les principales autoroutes menant vers le sud, le nord et l'est du pays, selon des témoins. "Nous allons couper les routes et protester dorénavant, en dépit du coronavirus", a assuré un participant à la télévision libanaise, dans la ville de Jal el Dib au nord de Beyrouth. Des douzaines de militaires ont été aperçus dans les rues, tentant d'ouvrir les routes et de garder la population confinée à l'intérieur. En réponse, les manifestants ont appelé leurs compatriotes à descendre dans les rues lundi pour faire part de leur colère. Le Liban est confronté à sa pire crise économique depuis la guerre civile de 1975-1990. Dans ce contexte, les banques ont imposé des restrictions sur les retraits de devises, comme le dollar et la livre. En cours de semaine passée, des manifestations avaient déjà eu lieu dans les rues à bord de voitures, les manifestants portant des masques. Mais dimanche, les activistes ont ignoré les règles de distance sociale, a précisé le témoin, cité par l'agence de presse dpa. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.