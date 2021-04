Les membres de la famille royale britannique se rendront tous à l'enterrement du prince Philip en tenue civile pour éviter d'avoir à trancher sur le droit des princes Harry et Andrew à porter l'uniforme militaire, ont indiqué des médias britanniques jeudi.Le duc d'Édimbourg, décédé vendredi dernier, sera enterré samedi au château de Windsor, à l'ouest de Londres, lors d'une cérémonie rassemblant seulement 30 personnes en raison des restrictions liées au coronavirus. Selon le tabloïd The Sun et d'autres médias britanniques, la reine Elizabeth II a décidé que tous les membres de la famille royale seront en civil, malgré la forte connotation militaire de cette cérémonie, Philip étant un ancien commandant de la Marine. Cette décision permet à la monarchie britannique de présenter un front uni, du moins sur le plan vestimentaire, alors que ces funérailles constitueront la première apparition publique de Harry aux côtés des siens depuis qu'il a accusé certains membres de la famille royale de racisme, lors d'une interview-choc à la télévision américaine. (Belga)