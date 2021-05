Un ex conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson, Dominic Cummings, a étrillé sa gestion de la pandémie, l'accusant d'avoir visé une "immunité collective", à trois jours d'une audition devant un comité parlementaire qui s'annonce corrosive pour le gouvernement.Dans une série de tweets publiés samedi soir, Dominic Cummings a affirmé que lorsque la pandémie est apparue début 2020, le plan du gouvernement était de laisser le virus se propager pour qu'une majorité de la population développe une résistance après avoir contracté la maladie. Cette stratégie d'"immunité collective" n'a selon lui été abandonnée qu'au début du mois de mars après que Downing Street eut été averti que cela conduirait à une "catastrophe". Les démentis du ministre de la Santé Matt Hancock à ce sujet sont des "conneries", a ajouté M. Cummings. Ces attaques donnent un avant-goût de l'audition, prévue mercredi, de M. Cummings devant un comité parlementaire chargé d'étudier la réponse du gouvernement à la pandémie. Le gouvernement se prépare à essuyer une pluie de critiques du conseiller qui avait quitté Downing Street à la fin 2020, un départ houleux qui a tourné depuis au règlement de compte. Le mois dernier, M. Cummings, cerveau de la campagne victorieuse en faveur du Brexit en 2016, s'était fendu d'un long billet sur son blog dans lequel il mettait en cause l'intégrité et la compétence de Boris Johnson. Il a récemment menacé de divulguer des documents secrets lors de son audition. Pour l'ex conseiller, il n'y aurait pas eu besoin de confinement au Royaume-Uni si le pays avait été "bien préparé" et avait eu des "responsables compétents". (Belga)