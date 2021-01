Ruben Bemelmans a été éliminé au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, délocalisées à Doha au Qatar à cause de la pandémie de coronavirus. Bemelmans, 225e joueur mondial, s'est incliné en trois sets 4-6, 7-5, 3-6 en 2h30 contre l'Australien Andrew Harris (ATP 232).Au deuxième tour, Harris affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Bolivien Hugo Dellien, 111e joueur mondial et tête de série N.2, et le Chilien Alejandro Tablio (ATP 167). Dimanche, Kimmer Coppejans (ATP 175) s'était qualifié pour le deuxième tour des qualifications après sa victoire contre l'Ukrainien Illya Marchenko (ATP 225). Arthur De Greef a lui été éliminé au premier tour après sa défaite face à l'Égyptien Mohamed Safwat (ATP 153), tête de série N.31 des qualifications. (Belga)